PSG, Brest'in gururuyla oynayarak turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Brest'i 7-0 mağlup etti. Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan PSG, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PSG, Brest'in gururuyla oynayarak turladı!
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20 Şubat 2025 00:48
Son güncelleme 20 Şubat 2025 00:57
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda PSG, sahasında Brest ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi 7-0 kazandı. 

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bradley Barcola, 39. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 59. dakikada Vitinha, 64. dakikada Desire Doue, 69. dakikada Nuno Mendes, 76. dakikada Gonçalo Ramos ve 86. dakikada Senny Mayulu kaydetti.
Bu sonucun ardından Brest deplasmanında ilk maçı 3-0 kazanan PSG, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Brest ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

PSG'nin son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

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