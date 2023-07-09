PSG bir büyük transferi daha açıkladı

Fransa Ligue 1'de bu sezon şampiyon olan ancak Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı elde edemeyen Paris Saint-Germain transfer dönemine hızlı girdi.



Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen PSG, Bayern Münih'ten, Lucas Hernandez'i kadrosuna kattı.



50 MİLYON EURO



Fransız basınına göre Paris Saint-Germain bu transfer için Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis ödeyecek ve bu transfer en pahalı stoperler listesinde yer alacak.



11 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Bayern Münih formasıyla yalnızca 10 resmi maça çıkabilen Lucas Hernandez bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



