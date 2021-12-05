Premier Lig ekiplerinden aşı kararı!

Koranavirüs aşısı ile ilgili tüm dünyada tartışmalar devam ederken, konu ile ilgili İngiltere Premier Lig ekiplerinden dikkat çeken bir hamle gelebilir.



AŞI ZORUNLULUĞU MADDESİ



The Telegraph'ta yer alan habere göre; bazı Premier Lig ekiplerinin, futbolcularının sözleşmelerine aşı ile ilgili madde koymak istediği kaydedildi.



Çıkan haberlerde; kulüplerin, takımlarını korumak adına aşı zorunluluğu maddesini futbolcuların kontratlarına eklemeyi düşündükleri ifade edildi.



BAYERN MÜNİH ÖRNEĞİ



Öte yandan gazetede Bayern Münih'in de aşı konusunda sıkı tedbirler aldığı vurgulandı. Alman ekibinin, aşı olmayan futbolcularına karantinaya girdikleri dönemde ödeme yapmadığı aktarıldı.





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