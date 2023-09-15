Premier Lig'den Kasımpaşa'ya transfer oldu

Kasımpaşa, Samuel Bastien'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Premier Lig'den Kasımpaşa'ya transfer oldu
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15 Eylül 2023 20:30
Son güncelleme 15 Eylül 2023 20:54
Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, transferin son gününde orta saha oyuncusu Samuel Bastien'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attığı belirtildi.

Anderlecht, Avellino, Verona, Standard Liege ve Burnley formalarını giyen Demokratik Kongolu futbolcu, 8 kez de milli takımda oynadı.

Burnley formasıyla geçtiğimiz sezon 18 lig, 6 da kupa maçında boy gösteren Samuel Bastien, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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