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Potanın Perileri, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası yarı finale çıkmak için İtalya'nın karşısına çıkacak.

calendar 23 Haziran 2025 11:35
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Potanın Perileri, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında salı günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Milliler, İtalya'yı elemesi halinde yarı finalde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Türkiye, çeyrek finalde İtalya'ya kaybetmesi halinde ise 5-8'incilik klasman maçlarına çıkacak.

A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti. Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.

- TÜRKİYE, İTALYA'YA KARŞI 7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

Ay-yıldızlılar, İtalya ile resmi maçlarda 8. kez rakip olacak.

Daha önce rakibine karşı oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazanan Türkiye, bir defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye, 2009 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 kez karşılaştığı rakibini 64-59, 63-55 ve 80-61'lik skorlarla mağlup etti.

İtalya ile 2013, 2015 ve 2017'de düzenlenen şampiyonalarda da karşılaşan milliler, bu maçları ise 66-46, 50-44 ve 54-53 kazandı.

- SON 2 MAÇI İTALYA KAZANDI

Milli takım, İtalya karşısında biri hazırlık maçı olmak üzere çıktığı son 2 karşılaşmayı kaybetti.

İtalya önünde son resmi karşılaşmasını 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası gruplarında oynayan Türkiye, rakibine 57-54'lük skorla yenildi.

İki takımın Haziran 2021'de oynadığı hazırlık maçında da galip gelen taraf, 83-44'lük skorla İtalya oldu.


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