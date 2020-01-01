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Porzingis, "kırılgan vücut" eleştirilerini önemsemiyor

Dallas Mavericks'in yıldızı Kristaps Porzingis, kendisiyle ilgili yapılan "kırılgan vücut" eleştirileri hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in yıldızı Kristaps Porzingis, kendisiyle ilgili yapılan "kırılgan vücut" eleştirileri hakkında konuştu.

Porzingis'in sezonu kapatmasına neden olan sakatlığı, Mavericks'e büyük bir darbe olmuştu. Ekip, LA Clippers'a karşı playoff ilk turunda iki galibiyet daha almayı umarken, sakatlığı açıklandıktan sonra sahada sıkıntı çekmişti. Letonyalı oyuncu, bir buçuk sezonluk bir süreyi çapraz bağ yırtılması ile kaçırdıktan sonra, "kırılgan vücudu" ile ilgili endişelerle yüzleşmesi uzun sürmedi.

Serinin son üç maçını sağ dizindeki yırtık kıkırdak yüzünden kaçıran Porzingis, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda cidden çok endişelenemem. İkisi de temas sonucu olan sakatlıklardı. Yapabileceğim şey, bunun olma olasılığını azalttığımdan emin olmak için yapabileceğim işe odaklanmak. Bu, her şeyi güçlendirmek ve yapabileceğim tüm önleyici çalışmaları yapmaya çalışmak anlamına geliyor. Bu benim ellerimde. Bu tür şeyler yüzünden çok hüsrana uğrayamam."

Porzingis bu sezon, uzun süreli sakatlığından döndükten sonra yeni takımıyla alışma sürecindeyken, 57 maçta forma giymişti. NBA sezonu ertelenmeden önce 10 maç kaçıran Porzingis, sekiz sıralama maçının altısında forma giymişti ve her birinde 22 veya daha fazla sayı kaydetmişti.


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