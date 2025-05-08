Porto, genç yıldızı Rodrigo Mora ile sözleşme uzattı

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Porto, 18 yaşındaki genç yıldız orta saha oyuncusu Rodrigo Mora ile sözleşme uzattığını duyurdu.



Portekiz ekibi, genç yıldızın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatırken, serbest kalma bedelini 70 milyon Euro olarak belirledi.



BU SEZON NE YAPTI?



Porto formasıyla 35 maça çıkan genç orta saha, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



