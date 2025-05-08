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Porto, genç yıldızı Rodrigo Mora ile sözleşme uzattı

Porto, 18 yaşındaki oyuncusu Rodrigo Mora'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

calendar 08 Mayıs 2025 22:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Porto, genç yıldızı Rodrigo Mora ile sözleşme uzattı
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Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Porto, 18 yaşındaki genç yıldız orta saha oyuncusu Rodrigo Mora ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Portekiz ekibi, genç yıldızın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatırken, serbest kalma bedelini 70 milyon Euro olarak belirledi.

BU SEZON NE YAPTI?

Porto formasıyla 35 maça çıkan genç orta saha, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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