Portekiz Ligi'nde 17. hafta karşılaşmasında Estoril, Porto'yu konuk etti.



António Coimbra da Mota Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Porto'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Porto'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Taremi, 84. dakikada Diaz ve 90. dakikada Conceicao kaydetti. Estoril'in sayıları ise 38. dakikada Arthur ve 43. dakikada penaltdan Franco'dan geldi.



Estoril'in 32. dakikada Chiquinho ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından Porto, puanını 47'ye yükseltti ve en yakın rakibi Sporting'in 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan ve 3 maçtır kazanamayan Estoril ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.



Porto, gelecek hafta Belenenses deplasmanına gidecek. Estoril ise Arouca'yı ağırlayacak.



Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro'nun adı, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş ile anılıyordu.



GOLÜ ATTI, BABASINA KOŞTU



Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'nun oğlu Francisco Conceicao, 87. dakikada oyuna dahil oldu. 90. dakikada rakip fileleri sarsan 19 yaşındaki futbolcu, gol sevincini hocası babasıyla paylaştı.





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