Portland Trail Blazers yönetiminin, 'Chauncey Billups'ın işine son vermeyi' düşünmediği iddia edildi.



Billups, takımın bu sezonki sıkıntıları sonrası Trail Blazers başantrenörü olarak işini kaybetmekten korkmadığını söyledi.



Billups, genel menajer Joe Cronin ile olan ilişkisi hakkında, "Bunun için endişem yok. Aramızda kalacak olan bazı diyaloglarımız var, ama dediğim gibi hiçbir endişem yok." şeklinde konuştu.



Blazers'ın başantrenörü olduğu dönemde 58-94'lük bir seriye sahip olan Billups'ın, Damian Lillard, Anfernee Simons ve Jerami Grant'ten önemli derecede destek gördüğü biliniyor.



The Athletic'ten Jason Quick, Blazers yönetiminden bir kaynağın Billups'ı göndermekle ilgili herhangi bir konuşma yapılmadığını ve bu fikrin "akıllarından bile geçmediğini" söylediğini belirtti.





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