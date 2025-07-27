Polonya, Milletler Ligi'nde üçüncü oldu

FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncülük maçında Polonya, Japonya'yı 3-1 yendi.
Polonya, bu sonuçla organizasyonu üçüncülükle tamamlarken Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, dördüncü basamakta yer aldı.
VNL'de İtalya-Brezilya final mücadelesi, TSİ 21.00'de oynanacak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)
Polonya: Wenerska, Jurczyk, Lukasik, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak (Szczyglowska, Smarzek, Grabka, Lysiak)
Japonya: Yoshino, Wada, Airi, Shimamura, Seki, Ishikawa (Kojima, Fukudome, Akimoto, Nakagawa, Kitamado, Tsukasa, Yamada)
Setler: 25-15, 24-26, 25-16, 25-23
Süre: 117 dakika
Polonya, bu sonuçla organizasyonu üçüncülükle tamamlarken Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, dördüncü basamakta yer aldı.
VNL'de İtalya-Brezilya final mücadelesi, TSİ 21.00'de oynanacak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)
Polonya: Wenerska, Jurczyk, Lukasik, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak (Szczyglowska, Smarzek, Grabka, Lysiak)
Japonya: Yoshino, Wada, Airi, Shimamura, Seki, Ishikawa (Kojima, Fukudome, Akimoto, Nakagawa, Kitamado, Tsukasa, Yamada)
Setler: 25-15, 24-26, 25-16, 25-23
Süre: 117 dakika