'Pochettino PSG'den ayrılmak istiyor' iddiası!

💥PSG ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mauricio Pochettino ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi. [🔗Liberation]



Tottenham🤔 pic.twitter.com/6pgXpUrrXv



— Sporx (@sporx) June 1, 2021

PSG'nin hocası Mauricio Pochettino'nun kulüpten ayrılmak istediği iddia ediliyor.Liberation'un haberine göre sezonun sona ermesinin ardından Pochettino'nun kulüp yetkililerine ayrılmak istediğini söylediği iddia edildi. Arjantinli teknik adamın Sportif Direktör Leonardo ve Başkan Nasser Al-Khelaifi'ye karşılıklı anlaşma ile sözleşme fesih teklifi yaptığı iddia edildi.Thomas Tuchel'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Pochettino'nun adı bir süredir eski takımı Tottenham'la birlikte anılıyordu.PSG'nin Pochettino ile yolları ayırmayı kabul etmesi ile Arjantinli hocanın Londra ekibine imza atması bekleniyor.