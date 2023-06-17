Pleiss: 'Larkin'e sözüm vardı'

Anadolu Efes'te 16. şampiyonluğun kilit oyuncularından Tibor Pleiss şampiyonluk hakkında konuştu.



Shane Larkin'le bir anlaşmasının olduğunu söyleyen Pleiss, "Bugün çok yorgundum. 2 kez smaç yapmaya çalıştım, smacı kaçırdım. Shane'le aramızda bir ritüel var. Her kaçırdığım smaç için 10 smaç yapmak zorundayım. Bugün 2 kez kaçırdım o yüzden 20 kez yapmak zorundaydım. Shane Larkin'e sözüm vardı." ifadelerini kullandı.



"40 DERECE GİBİYDİ"



Atmosferin çok yoğun olduğunu söyleyen Pleiss, "Atmosfer çok yoğundu, yoğun bir maçtı. Gerçekten içerisi 40 derece gibiydi. Taraftar çok büyük bir enerji koydu. Bu salonda kazanmak hiçbir zaman kolay değil. Son saniyeye kadar savaştık." dedi.



"3 KUPAYI DA İSTİYORDUK"



Sezonun çok zorlu olduğunu söyleyen Pleiss, "Bu sezon çok fazla inişler-çıkışlar yaşadık. 3 kupayı da kazanmak istiyorduk. Türkiye Kupası'nı oynayamadığımız için hedefimiz değildi. Ama sezonu bitiriş şeklimiz bu şampiyonluk belki de sonumuzda. Seneye de aynı ekiple bir arada olacak mıyız, bilmiyorum ama şampiyonluk bizim için çok önemliydi. İstanbul'a kupayla dönmek için bizim için çok önemliydi." diyerek sözlerini noktaladı.





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