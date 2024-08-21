Platini'den Kenan Yıldız'a övgü!

Juventus ve Fransız futbolunun efsane isimlerinden Michel Platini, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Platini, Juventus'ta 10 numaralı forma verilen Kenan Yıldız ile ilgili de konuştu.



Fransız futbol adamı, "Eğer Kenan Yıldıza 10 numaralı forma verilmişse ve o da bunu istemişse, bu Kenan'ın kişilik sahibi olduğunu gösterir. Juventus ve onun için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.



Kenan Yıldız için, "Benim gibi bir 10 numara olsun, yaratıcı olsun" diyen Platini, "Bellingham, Zidane, Messi gibi isimlerden ilham alıyor. Beni söyleyemem çünkü beni futbol oynarken izlemedi." sözlerini sarf etti.



Juventus, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmış ve yeni sözleşme ile birlikte Kenan Yıldız'a 10 numaralı formayı teslim etmişti.





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