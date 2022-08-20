Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın, 29 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde İtalya'da oynayacağı Dünya Plaj Oyunları Avrupa Eleme müsabakaları aday kadrosu açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 23 Ağustos'ta Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanıp, 28 Ağustos tarihinde İtalya'ya hareket edecek.



Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Çekya, İspanya ve İsveç ile karşılaşacak milli takımda şu oyuncular kampa davet edildi:



Kaleciler: Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor),



Savunma: Yasin Bağcı, Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Semih Türkmen, Recep Demir, Enes İşcan, Özcan Kocaman, Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow)



Hücum: Ege Alkan (Manavgatspor), Barış Terzioğlu, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı)





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