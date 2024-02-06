LA Clippers forveti PJ Tucker'ın takaslanmak istediği bildirildi.



'Brian Windhorst & The Hoop Collective' isimli podcast'te konuşan ESPN'den Ohm Youngmisuk'a göre Tucker, yakın zamanda diyaloğa girdiği Tucker'ın aktif olarak bir takas fırsatı kovaladığını öne sürdü:



"Ve tabii ki takas edilmek isteyen PJ Tucker da var ve bu konuyu hiç sır olarak saklamıyor. Hatta bunu bana daha geçen hafta Toronto'da söylemişti. Tam olarak 'aktif olarak takas edilme arayışında olduğunu' belirtmişti."



38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, James Harden'la birlikte katıldığı Clippers'ta bu sezon yalnızca 12 maçta forma giymiş ve maç başına 1.2 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



