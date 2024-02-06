PJ Tucker, Clippers'tan takaslanmak istiyor

LA Clippers forveti PJ Tucker'ın takaslanmak istediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PJ Tucker, Clippers'tan takaslanmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2024 15:24
LA Clippers forveti PJ Tucker'ın takaslanmak istediği bildirildi.

'Brian Windhorst & The Hoop Collective' isimli podcast'te konuşan ESPN'den Ohm Youngmisuk'a göre Tucker, yakın zamanda diyaloğa girdiği Tucker'ın aktif olarak bir takas fırsatı kovaladığını öne sürdü:

"Ve tabii ki takas edilmek isteyen PJ Tucker da var ve bu konuyu hiç sır olarak saklamıyor. Hatta bunu bana daha geçen hafta Toronto'da söylemişti. Tam olarak 'aktif olarak takas edilme arayışında olduğunu' belirtmişti."

38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, James Harden'la birlikte katıldığı Clippers'ta bu sezon yalnızca 12 maçta forma giymiş ve maç başına 1.2 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery