Detroit Pistons genel menajeri Troy Weaver, takımın bu sezon yakaladığı derecesinden ötürü "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.



Üst üste dördüncü yılda playoffları kaçıran Pistons, 2009'dan bu yana sadece iki kez bu başarıya ulaşabilmişti.



Şu anda yeniden yapılanma modunda olan Detroit ekibi, genç oyuncularını geliştirmeye odaklanmış durumda ve bu sezon ligin en kötü derecesiyle (şu anda 16-62) Doğu Konferansı'nı son sırada bitirmeye hazırlanıyor.



Ancak Weaver, NBA.com'a yaptığı açıklamada genç oyuncuların gelişimine öncelik vermenin, organizasyonun derecesinden memnun olduğu anlamına gelmediğini şu şekilde dile getirdi:



"Şüphesiz hepimiz, bu sezonki derecemizden dolayı hayal kırıklığına uğramış bulunuyoruz, ancak başarıya giden doğru yolda olmaya devam edeceğimize eminiz."





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