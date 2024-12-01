Petkimspor'da düşüş sürüyor

Aliağa Petkimspor, evinde Bahçeşehir Koleji'ne 92-88 mağlup olarak 3. yenilgisini aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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Petkimspor'da düşüş sürüyor
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01 Aralık 2024 14:24
Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlayan Aliağa Petkimspor son haftalarda yaşadığı düşüşü durduramadı.

Ligin ilk bölümünü Play-Off hattında geçip ardından düşüşe geçen Aliağa ekibi üst üste 3'üncü yenilgisini dün evinde Bahçeşehir Koleji önünde 92-88'lik skorla aldı. Fenerbahçe deplasmanı hariç son 5 maçın 4'ünü kaybeden Petkimspor, daha önce kalesi olan evinde oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Kalesi düşen Petkim evinde bu yıl yalnız ilk hafta kazanırken, 4 iç saha maçında tek galibiyetle yetindi.
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