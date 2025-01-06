Petkimspor, Azerbaycan'da avantaj peşinde

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Aliağa Petkimspor, salı günü Play-In etabındaki ilk maçta İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la karşılaşacak.



İsrail'in Gazze ve çevre ülkelere devam eden saldırıları nedeniyle mücadele Petkimspor'un ev sahipliğinde kardeş ülke Azerbaycan'da oynanacak. Bakü Sports Palace'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın adını son 16 takım arasına yazdıracağı seride 2'nci maç 14 Ocak Salı günü Macaristan'da oynanacak.



Seri 3'üncü maça uzarsa Petkim bu randevuya da 22 Ocak'ta Azerbaycan'da çıkacak. Avrupa'daki tarihinin ilk sezonunda eleme turunu 3'te 3'le geçtikten sonra B Grubu'nda sadece son şampiyon Unicaja Malaga'ya yenilip grubu 4 galibiyetle 2'nci tamamlayan Petkimspor, Play-In'i geçerse son 16'da K Grubu'nda İspanya'dan La Laguna Tenerife, BAXI Manresa ile Telekom Baskets Bonn (Almanya)-Pallacanestro Reggiana (İtalya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.



Hapoel Holon, organizasyonda A Grubu'nu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3'üncü bitirmişti.



