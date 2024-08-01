Peter Etebo, geri döndü!

1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Stoke City forması giyen Peter Etebo'yu kadrosuna kattı.

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Peter Etebo, geri döndü!
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01 Ağustos 2024 21:03
Son güncelleme 01 Ağustos 2024 21:04
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Peter Etebo, Türkiye'ye döndü.

1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Stoke City forması giyen Peter Etebo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'miz, Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo'yla 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Yeni sezon transfer çalışmalarını devam ettiren kırmızı-karalarımız, Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo'yla anlaştı. Türkiye liglerinde Galatasaray A.Ş. forması da giymiş olan tecrübeli oyuncuyla Gençlerbirliği'miz 2 yıllık anlaşma imzaladı. Nijeryalı tecrübeli orta saha oyuncusu, futbol kariyeri boyunca sırasıyla; Feirense, Warri Wolves FC, Las Palmas, Stoke, Getafe, Galatasaray, Watford, Aris, takımları formasını giydi." denildi.

Oghenekaro Peter Etebo'ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-kara forma altında başarılar diliyoruz.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu 2020-21 yılları arasında Galatasaray'da da forma giymişti.

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