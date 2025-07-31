Persepolis, Serge Aurier'i açıkladı!

İran temsilcisi Persepolis, sağ bek hattına önemli bir takviye yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı Serge Aurier ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
SON OLARAK G.SARAY'DA FORMA GİYDİ
Son olarak Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Aurier, sezonun sona ermesiyle birlikte serbest kalmıştı.
Deneyimli oyuncu, kariyerinde PSG, Tottenham ve Villarreal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde de görev yapmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı Serge Aurier ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
SON OLARAK G.SARAY'DA FORMA GİYDİ
Son olarak Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Aurier, sezonun sona ermesiyle birlikte serbest kalmıştı.
Deneyimli oyuncu, kariyerinde PSG, Tottenham ve Villarreal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde de görev yapmıştı.