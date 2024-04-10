Pep Guardiola: 'Real Madrid çimleri çok kötü'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madrid ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.



Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Çatıyı kapatmışlar, ben gökyüzünü izlemeyi tercih ederim. Stadyum gerçekten etkileyici ama Florentino Perez'in artık şu saha zemini düzeltmesi gerekiyor." dedi.



"OYUNDAN NEDEN ÇIKTI BİLMİYORUM"



Rodrygo'nun oyundan alınmasının işlerini kolaylaştırdığını söyleyen Pep, "Oyundan neden çıktığını anlamadım. Çok iyi iş çıkartıyordu. Ben Real Madrid'in teknik direktörü değilim. Oyundan alınınca çok rahatladım." ifadelerini kullandı.



"ZİHİNSEL SEVİYESİ ÇOK İYİ"



Başarılı teknik adam, "Manchester City'deki ilk sezonlarımda böyle bir maç oynasaydık, 4-1 veya 5-1 kaybederdik. Takımın zihinsel seviyesinin geldiği nokta bu." dedi.



Pep Guardiola son olarak, "Gelecek hafta taraftarımızla birlikte olacağız. Taraftarımız ilk golü atmamız için bize yardımcı olacak, gerisini biz halledeceğiz. Sonuç gerçekten iyi, yarı finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.





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