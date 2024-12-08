Pendikspor, sahasında üç golle net galip

Trendyol 1.Lig'in 15. hafta maçında Pendikspor, Sakaryaspor'u konuk etti. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 21'de penaltıdan ve 45+5'te Emeka Eze, 45+2'de Lenadro Kappel kaydetti.
Pendikspor, bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Sakaryaspor, 17 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Iğdır FK'yı konuk edecek.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 21'de penaltıdan ve 45+5'te Emeka Eze, 45+2'de Lenadro Kappel kaydetti.
Pendikspor, bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Sakaryaspor, 17 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Iğdır FK'yı konuk edecek.