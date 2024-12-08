Pendikspor, sahasında üç golle net galip

Trendyol 1.Lig'in 15. hafta maçında Pendikspor, sahasında Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pendikspor, sahasında üç golle net galip
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08 Aralık 2024 21:00
Trendyol 1.Lig'in 15. hafta maçında Pendikspor, Sakaryaspor'u konuk etti. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 21'de penaltıdan ve 45+5'te Emeka Eze, 45+2'de Lenadro Kappel kaydetti.

Pendikspor, bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Sakaryaspor, 17 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Iğdır FK'yı konuk edecek.
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