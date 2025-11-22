Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.
Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor, 1-0 kazandı.
Mücadelede Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltı noktasından Jonson Clarke-Harris attı.
Bu karşılaşmayla birlikte Hatayspor, 1021 gün sonra Hatay'da sahaya çıktı.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 9 maça yükselten Pendikspor, 29 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hatayspor ise 4 puan ile sondan ikinci sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Pendikspor, Manisa FK'yi konuk edecek. Hatayspor ise sonuncu Adana Demirspor'a konuk olacak.
Stat: İskenderun Fuat Tosyalı
Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Kadir Akıllı
Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Barış Uzel), Kilama, Görkem Sağlam, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 67 Recep Burak Yılmaz), Oğuzhan Matur, Hodzic (Dk. 72 Baran Sarka), Abdulkadir Parmak (Dk. 88 Mustafa Said Aydın), Yiğit Ali Buz
Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Sequeira, Denic, Clarke-Harris (Dk. 82 Kitsiou), Wilks (Dk. 89 Görkem Bitin), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Hamza Akman (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Erdem Gökçe (Dk. 81 Berkay Sülüngöz), Mesut Özdemir, Yiğit Fidan
Gol: Dk. 56 Clarke-Harris (Penaltıdan) (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Oğuzhan Matur, Dk. 55 Kilama, Dk. 73 Barış Uzel, Dk. 76 Yiğit Ali Buz, Dk. 90+5 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor) Dk. 85 Kitsiou, Dk. 90+4 Yiğit Fidan (Pendikspor)
Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor, 1-0 kazandı.
Mücadelede Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltı noktasından Jonson Clarke-Harris attı.
Bu karşılaşmayla birlikte Hatayspor, 1021 gün sonra Hatay'da sahaya çıktı.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 9 maça yükselten Pendikspor, 29 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hatayspor ise 4 puan ile sondan ikinci sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Pendikspor, Manisa FK'yi konuk edecek. Hatayspor ise sonuncu Adana Demirspor'a konuk olacak.
Stat: İskenderun Fuat Tosyalı
Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Kadir Akıllı
Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Barış Uzel), Kilama, Görkem Sağlam, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 67 Recep Burak Yılmaz), Oğuzhan Matur, Hodzic (Dk. 72 Baran Sarka), Abdulkadir Parmak (Dk. 88 Mustafa Said Aydın), Yiğit Ali Buz
Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Sequeira, Denic, Clarke-Harris (Dk. 82 Kitsiou), Wilks (Dk. 89 Görkem Bitin), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Hamza Akman (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Erdem Gökçe (Dk. 81 Berkay Sülüngöz), Mesut Özdemir, Yiğit Fidan
Gol: Dk. 56 Clarke-Harris (Penaltıdan) (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Oğuzhan Matur, Dk. 55 Kilama, Dk. 73 Barış Uzel, Dk. 76 Yiğit Ali Buz, Dk. 90+5 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor) Dk. 85 Kitsiou, Dk. 90+4 Yiğit Fidan (Pendikspor)