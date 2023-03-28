Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Keçiörengücü, 17. dakikada Aly Malle ile öne geçti. Konuk ekip, 45+2. dakikada Muhammed Rashad'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.



1 kişi eksik kalan rakibi karşısında Pendikspor, 70 ve 77. dakikalarda Hasan Hatipoğlu'nun golleriyle kazandı.



Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye çıkaran Pendikspor, 2. sırada bulunan Eyüpspor'u 3 puan geriden takibini sürdürdü. Keçiörengücü ise 47 puanda kaldı ve ilk 2 yarışının uzağına düştü.



Pendikspor, gelecek hafta lider Samsunspor'a karşı kritik bir maça çıkacak. Keçiörengücü ise sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.



Stat: Pendik



Hakemler: Yiğit Arslan, Ekrem Kan, Hüsnü Emre Çelimli



Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Aosman (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Hasan Kılıç (Dk. 69 Görkem Bitin), Kappel (Dk. 69 Ali Han Tunçer), Ahmed Ildız, Regattin, Rogerio (Dk. 82 Mesut Özdemir)



Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Melih İnan, Erkam Reşmen, Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Abdullah Aydın (Dk. 56 Mikail Okyar), Bardhi (Dk. 85 Hamza Gür), Rashad Muhammed, Malle (Dk. 72 Cordeiro), Dembele



Goller: Dk. 17 Malle (Ankara Keçiörengücü), Dk. 70 ve 77 Hasan Hatipoğlu (Pendikspor)



Kırmızı kart: Dk. 45+2 Rashad Muhammed



Sarı kartlar: Dk. 13 Abdullah Aydın, Dk. 28 Malle, Dk. 64 Batuhan Yayıkcı, Dk. 80 Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+3 Hasan Hatipoğlu, Dk. 83 Görkem Bitin, Dk. 85 Ferhat Öztorun, Dk. 87 Aosman, Dk. 90+4 Mesut Özdemir (Pendikspor)









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