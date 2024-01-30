Pendikspor'da flaş ayrılık: Oscar Romero

Pendikspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarların sevdiği bir isim haline gelen Oscar Romero'dan kötü haber geldi.



Pendikspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada 31 yaşındaki Paraguaylı 10 numaranın "ailevi sebepler" nedeniyle takımdan ayrıldığını açıkladı.



İşte Pendikspor'un açıklaması:



"Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Oscar Romero ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşme fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Oscar Romero'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



14 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Pendikspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Oscar Romero bu karşılaşmalarda 4 gollük skor katkısı sağladı.



