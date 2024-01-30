Pendikspor'da flaş ayrılık: Oscar Romero

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'da yıldız futbolcu Oscar Romero'nun takımdan ayrıldığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pendikspor'da flaş ayrılık: Oscar Romero
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2024 19:37
Son güncelleme 30 Ocak 2024 19:38
Pendikspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarların sevdiği bir isim haline gelen Oscar Romero'dan kötü haber geldi.

Pendikspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada 31 yaşındaki Paraguaylı 10 numaranın "ailevi sebepler" nedeniyle takımdan ayrıldığını açıkladı.

İşte Pendikspor'un açıklaması:

"Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Oscar Romero ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşme fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Oscar Romero'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Pendikspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Oscar Romero bu karşılaşmalarda 4 gollük skor katkısı sağladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery