Penarroya: 'Anadolu Efes'i yenmemiz iyi oldu'

Turkish Airlines EuroLeague'in altıncı hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Barcelona'ya mağlup olarak ligdeki üçüncü yenilgisini aldı.



Barcelona başantrenörü Joan Penarroya, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.



Koç Penarroya'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Bizim için güzel bir galibiyet. EuroLeague'de deplasmanda kazanmak çok zor. Anadolu Efes gibi bir takımı deplasmanda yenmek özgüvenimiz için çok iyi oldu. Hücumda ilk yarıda çok iyiydik. Özellikle üç sayılık atışlarda çok iyi bir yüzdemiz vardı. Savunmamız ise iyi değildi. Her iki takım da kolay hücum yaptı. Devre arasında özellikle bire bir savunmamızı iyileştirmemiz gerektiğini konuştuk. Üçüncü çeyrekte bunu yaptık. Anadolu Efes'i 15 sayıda tuttuk. Galibiyeti de bu sağladı. Hücumda iyiydik. 21 asist yaptık, güzel paslaştık. İkinci yarıda üçlüklerde aynı yüzdemiz yoktu ama takımım istikrarlı oynadı. Bizim için çok iyi bir galibiyet.



Larkin'in yokluğunun maça etkisi hakkında: "Tabii ki Larkin önemli bir oyuncu. Ama bizde de Laprovittola ve Pera yoktu. Basketbol bu. Larkin 2-3 hafta sonra geri dönecek ama Laprovittola gelecek sezon geri dönecek."



Chimezie Metu'nun potansiyeli hakkında: "Metu çok önemli bir oyuncu. Onun FIBA basketbolunda harika işler başarabileceğini düşünüyorum. Adım adım gelişmesi önemli. EuroLeague ve ACB'deki ilk sezonu. Nijerya milli takımıyla da FIBA basketboluyla tanıştı. Her hafta gelişiyor. Burada farklı kurallar var, hakemler farklı, taktikler farklı, hücum ve savunmalar farklı. Ama biz onun performansından dolayı çok mutluyuz. Gelişme yolunda devam ediyor."



Son dönemde birkaç EuroLeague koçunun transfer marketinin dar olması yorumları ve Laprovittola'nın yerine birine bakıp bakmadıkları sorusu için: "Koç Trinchieri birkaç hafta önce EuroLeague marketinin şu an çok zor olduğunu söylemişti. Farklı takımlar yaşadıkları sakatlık problemleri nedeniyle farklı oyunculara yöneliyorlar. Biz de transfer arayışındayız. Ama şu anda 13 oyuncumuz var. Eğer mümkünse bir önemli oyuncu almak istiyoruz. Fakat market gerçekten çok çok zor."