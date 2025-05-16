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Beşiktaş'tan Gedson'un yarısına 7 milyon euro!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını almak için Benfica'ya 7 milyon euro önerdi. Portekiz ekibi ise 20 milyon istiyor.

calendar 16 Mayıs 2025 10:11
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Gedson'un yarısına 7 milyon euro!
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Beşiktaş, yıldız orta sahası Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'sini almaktaki ısrarını sürdürüyor.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusunun kalan yüzde 50'si için Benfica'ya 7 milyon euro teklif etti. Ancak Benfica'nın en az 20 milyon euro talep ettiği ve Beşiktaş'tan fiyat yükseltmesini istediği belirtildi.

Rus ve Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olan Gedson için, ara transfer döneminde teklifler yapılmıştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise gelen teklifleri, "Bonservisinin tamamını almadan satmayız" diyerek reddetmişti.

BU SEZON NE YAPTI?

26 yaşındaki başarılı oyuncu bu sezon 47 maçta forma giyerek 11 gol ve 2 asist kaydetti. Portekizli yıldız, kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor. 


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