16 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:30
16 Mayıs
Chelsea-M. United
22:15
16 Mayıs
OH Leuven-Westerlo
21:45
16 Mayıs
Famalicao-Casa Pia AC
21:00
16 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
21:00
16 Mayıs
Levante-Albacete
21:30
16 Mayıs
SV Horn-Kapfenberger SV
19:00
16 Mayıs
SKN St. Poelten-Rapid Wien II
19:00
16 Mayıs
SV Stripfing-Austria Lustenau
19:00
16 Mayıs
Liefering-Admira Wacker
21:30
16 Mayıs
SW Bregenz-Ried
21:30
16 Mayıs
Bellinzona-Thun
21:15
16 Mayıs
Etiole Carouge-Aarau
21:15
16 Mayıs
Stade Nyonnais-Xamax
21:15
16 Mayıs
Wil-FC Stade Lausanne-Ouchy
21:15
16 Mayıs
FC Vaduz-Schaffhausen
21:15
16 Mayıs
Kastamonuspor-Altınordu
16:00
16 Mayıs
Aksarayspor-Belediye Vanspor
16:00
16 Mayıs
FC Nordsjaelland-AGF
20:00
16 Mayıs
Brann-Sarpsborg 08
19:00
16 Mayıs
Fredrikstad-KFUM
19:00
16 Mayıs
Molde-Kristiansund BK
19:00
16 Mayıs
Rosenborg-FK Haugesund
19:00
16 Mayıs
Stroemsgodset-Bryne
19:00
16 Mayıs
Tromsoe-Bodo/Glimt
19:00
16 Mayıs
Viking-Sandefjord
19:00
16 Mayıs
Vaalerenga-Hamarkameratene
21:00

Szymanski için Lazio iddiası!

Fenerbahçe'de performansı zaman zaman tartışılan Sebastian Szymanski'nin Lazio'ya transferi gündeme geldi.

calendar 16 Mayıs 2025 10:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Szymanski için Lazio iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli takımda gelecek ve gidecek futbolcular büyük merak konusuydu. Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine dair önemli bir gelişme yaşandı.

LAZIO'DAN 15 MİLYON EURO!

Sarı-lacivertlilerde, Sebastian Szymanski için ayrılık çanlarının çaldığı öğrenildi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertli kurmaylar, Polonyalı yıldız için Lazio'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi değerlendirme aşamasında...

İtalyan kulübünün önerisini biraz daha yükseltmesi durumunda yönetimin, bu transfere onay verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Polonyalı oyuncunun, Serie A ekibinin formasını giymek istediği ve Fenerbahçe'den gelen teklifin kabul edilmesi yönünde talepte bulunduğu kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro civarında olan Polonyalı yıldızın sarı-lacivertli kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.