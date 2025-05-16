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Beşiktaş'tan yerli hamlesi: Zeki Çelik!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Türkiye'ye dönmek isteyen milli futbolcuya resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

calendar 16 Mayıs 2025 11:14
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan yerli hamlesi: Zeki Çelik!
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Yeni sezonda kadro kalitesini artırmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Zeki Çelik'in durumu hakkında bilgi aldı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Milli futbolcunun da Türkiye'ye dönmek istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın kısa süre içinde Roma ile masaya oturması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Zeki Çelik için Beşiktaş'ın resmi teklif yapacağı aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu bu sezon 41 maçta görev aldı ve 1 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.


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