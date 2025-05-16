Beşiktaş'tan yerli hamlesi: Zeki Çelik!

Yeni sezonda kadro kalitesini artırmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Zeki Çelik'in durumu hakkında bilgi aldı.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Milli futbolcunun da Türkiye'ye dönmek istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın kısa süre içinde Roma ile masaya oturması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Zeki Çelik için Beşiktaş'ın resmi teklif yapacağı aktarıldı.
BU SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki futbolcu bu sezon 41 maçta görev aldı ve 1 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Milli futbolcunun da Türkiye'ye dönmek istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın kısa süre içinde Roma ile masaya oturması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Zeki Çelik için Beşiktaş'ın resmi teklif yapacağı aktarıldı.
BU SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki futbolcu bu sezon 41 maçta görev aldı ve 1 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.
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