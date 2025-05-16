Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, Denver Nuggets karşısında oynanacak olan serinin 7. maçı öncesinde kararlı konuştu.



"Bu ya tamam ya devam maçı," diyen Gilgeous-Alexander, Thunder'ın 6. maçta aldığı 119-107'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. "Hayatın boyunca bunun için çalışırsın. Hayalin ya devam eder ya da biter. Sahaya her şeyini koyarsın ve sonuçları kabullenirsin. Ama bu fırsat için gerçekten heyecanlıyım."



Takımının en skorer ismi olan 26 yaşındaki oyuncu, karşılaşmayı 32 sayı ve 6 asistle tamamladı. Thunder'da Gilgeous-Alexander dışında çift haneli sayılara ulaşan tek isim Chet Holmgren oldu (19 sayı, 10 ribaund).



Yıldız oyuncu, kötü bir şut performansı sergileyen takım arkadaşı Jalen Williams için de destekleyici ifadeler kullandı. 3/16 isabet oranıyla yalnızca 6 sayı üretebilen Williams hakkında konuşan SGA, "Bu hayat. Bu basketbol," dedi. "Bu gece onun gecesi değildi, açıkçası. Ama en güzel tarafı, önümüzdeki maçta bunu değiştirme fırsatına sahip olacak."



Playofflar öncesinde 28 sayı, 6.7 asist, 6.6 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalayan Gilgeous-Alexander, %44.6 saha içi ve %24 üç sayı isabetiyle mücadele ediyor. Normal sezonda ise muhtemel MVP adayı olan yıldız oyuncu, 32.7 sayı, 6.4 asist, 5.0 ribaund ve 1.7 top çalma ortalamalarıyla dikkat çekmişti.



Thunder, normal sezonda 68 galibiyet alarak kulüp tarihinin en iyi derecesini elde etti ve Batı Konferansı'na bir numaralı seribaşı olarak girdi. İlk turda Memphis Grizzlies'ı süpürerek büyük bir özgüven kazandılar.



Serinin 7. maçı Pazar günü Oklahoma City'de oynanacak.



