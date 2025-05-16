Cenk Tosun için Fenerbahçe defteri kapanıyor!

Transferde harekete geçen Fenerbahçe'de gözler veda edecek isimlere çevrildi. Bu oyuncuların başında Cenk Tosun geliyor.
CENK İLE YOLLAR AYRILACAK
Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'la sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli golcüyle bir görüşme yapacak.
YURT DIŞI İHTİMALİ YÜKSEK
Cenk'e Süper Lig'den talipler var ancak yıldız ismin yurt dışına gitme ihtimali bulunuyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 299 dakika süre alan yıldız golcü, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
CENK İLE YOLLAR AYRILACAK
Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'la sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli golcüyle bir görüşme yapacak.
YURT DIŞI İHTİMALİ YÜKSEK
Cenk'e Süper Lig'den talipler var ancak yıldız ismin yurt dışına gitme ihtimali bulunuyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 299 dakika süre alan yıldız golcü, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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