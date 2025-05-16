Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de olan Mauro Icardi, 25. şampiyonluğu kutlamak için İstanbul'a geliyor.
Kız arkadaşı China Suarez ile birlikte İstanbul'a gelecek Arjantinli golcü, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçı tribünden takip edecek.
32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası sezon içerisinde de iki kez İstanbul'a gelmişti.
Kız arkadaşı China Suarez ile birlikte İstanbul'a gelecek Arjantinli golcü, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçı tribünden takip edecek.
32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası sezon içerisinde de iki kez İstanbul'a gelmişti.
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