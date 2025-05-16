Beşiktaş'ta 3 futbolcuya veda!

Yeni sezonun transfer ve kadro yapılanmasına büyük bir gizlilik içinde hazırlanan Beşiktaş'ta, ara transfer döneminde Monaco'ya kiralanan Al Musrati'nin takım planlamasında yer almadığı ortaya çıktı. Fransız temsilcisi Monaco'nun, 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan 29 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katması beklenmiyor. Al Musrati, geçtiğimiz hafta St. Etienne maçında yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle sezonu erken kapatmıştı.
MUSRATİ DÜŞÜNÜLMÜYOR
Beşiktaş ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun, Monaco defterini kapatarak İstanbul'a döneceği bildirildi. Ancak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Al Musrati'yi gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor.
Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetim, Al Musrati'yi uygun bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak istiyor. Avrupa'da hâlâ ciddi bir piyasa değeri bulunan oyuncuya cazip bir teklif gelmemesi durumunda ise kiralama formülü tekrar devreye girebilir. Al Musrati, Monaco'da çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
MULEKA VE ONANA YOLCU
Beşiktaş'ta kiralık olarak gönderilen Jackson Muleka ve Jean Onana'nın da takımdan ayrılması bekleniyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al Kholood'un, Muleka'nın 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan İtalyan ekibi Genoa da Jean Onana'nın 1.2 milyon euroluk bonservisini alarak transferi kalıcı hâle getirmeye hazırlanıyor. Solskjaer, her iki oyuncuyu da yeni sezon planlamasına dâhil etmedi.
MUSRATİ DÜŞÜNÜLMÜYOR
Beşiktaş ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun, Monaco defterini kapatarak İstanbul'a döneceği bildirildi. Ancak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Al Musrati'yi gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor.
Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetim, Al Musrati'yi uygun bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak istiyor. Avrupa'da hâlâ ciddi bir piyasa değeri bulunan oyuncuya cazip bir teklif gelmemesi durumunda ise kiralama formülü tekrar devreye girebilir. Al Musrati, Monaco'da çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
MULEKA VE ONANA YOLCU
Beşiktaş'ta kiralık olarak gönderilen Jackson Muleka ve Jean Onana'nın da takımdan ayrılması bekleniyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al Kholood'un, Muleka'nın 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan İtalyan ekibi Genoa da Jean Onana'nın 1.2 milyon euroluk bonservisini alarak transferi kalıcı hâle getirmeye hazırlanıyor. Solskjaer, her iki oyuncuyu da yeni sezon planlamasına dâhil etmedi.
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