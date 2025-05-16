Galatasaray'da futbolculara dev prim!

Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da gözler artık Süper Lig'de pazar günü iç sahada oynanacak olan Kayserispor maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
FUTBOLCULARA DEV PRİM
İlk kupasını alan Galatasaray, bu hafta şampiyonluğu ilan etmesi ile birlikte oyuncular da dev bir primin sahibi olacak.
Sarı-kırmızılı yönetim çifte şampiyonluk için 10 milyon Euro (433.8 milyon TL) prim vermeyi kararlaştırdı.
FUTBOLCULARA BAYRAM
Pazar günü Süper Lig şampiyonluğunun da kazanılmasıyla beraber oyuncuların banka hesapları da bir hayli kabaracak.
GÖRKEMLİ KUTLAMALAR
Öte yandan Galatasaray yönetimi, çifte kupanın kazanılmasının ardından görkemli kutlamalara hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar Kayserispor maçında şampiyonluğu garantilerse ilk iç saha maçında kupa Rams Park'a gelecek.
Bu süreçte yönetim çeşitli bölgelerde hem kupa hem de 5'inci yıldız zaferi büyük şölen halinde kutlamayı planlıyor.
Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
FUTBOLCULARA DEV PRİM
İlk kupasını alan Galatasaray, bu hafta şampiyonluğu ilan etmesi ile birlikte oyuncular da dev bir primin sahibi olacak.
Sarı-kırmızılı yönetim çifte şampiyonluk için 10 milyon Euro (433.8 milyon TL) prim vermeyi kararlaştırdı.
FUTBOLCULARA BAYRAM
Pazar günü Süper Lig şampiyonluğunun da kazanılmasıyla beraber oyuncuların banka hesapları da bir hayli kabaracak.
GÖRKEMLİ KUTLAMALAR
Öte yandan Galatasaray yönetimi, çifte kupanın kazanılmasının ardından görkemli kutlamalara hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar Kayserispor maçında şampiyonluğu garantilerse ilk iç saha maçında kupa Rams Park'a gelecek.
Bu süreçte yönetim çeşitli bölgelerde hem kupa hem de 5'inci yıldız zaferi büyük şölen halinde kutlamayı planlıyor.
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