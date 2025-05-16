Galatasaray'da Günay kararı!

Galatasaray, Günay Güvenç ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın geleceği hala netlik kazanmazken Günay Güvenç, gelecek sezon da ikinci kaleci olmaya devam edecek.
Galatasaray, 33 yaşındaki Günay ile Muslera kalsa da gitse de yola devam etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca Günay'ın 2026'da bitecek sözleşmesini 2027 yılına uzatmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın geleceği hala netlik kazanmazken Günay Güvenç, gelecek sezon da ikinci kaleci olmaya devam edecek.
Galatasaray, 33 yaşındaki Günay ile Muslera kalsa da gitse de yola devam etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca Günay'ın 2026'da bitecek sözleşmesini 2027 yılına uzatmayı planlıyor.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....