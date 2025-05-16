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Galatasaray'da Günay kararı!

Galatasaray, Günay Güvenç ile yola devam edecek. 33 yaşındaki deneyimli file bekçisinin 2026'da bitecek sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılacak.

calendar 16 Mayıs 2025 09:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Günay kararı!
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Galatasaray, Günay Güvenç ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın geleceği hala netlik kazanmazken Günay Güvenç, gelecek sezon da ikinci kaleci olmaya devam edecek.

Galatasaray, 33 yaşındaki Günay ile Muslera kalsa da gitse de yola devam etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca Günay'ın 2026'da bitecek sözleşmesini 2027 yılına uzatmayı planlıyor.


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