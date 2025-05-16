Galatasaray'dan Yunus'a yeni sözleşme!

Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu son iki şampiyonluğa damgasını vurmuştu. 13 gol-10 asist ve 15 gol-8 asistle iki sezona da 23'er gollük katkıda bulunan Kerem'i, Yunus Akgün unutturdu.
YENİ SÖZLEŞME
Yunus sergilediği performansla Kerem'in istatistiklerini solladı. Kupa finalinde üç golün pasını veren yıldız oyuncu, 12 gol- 13 asiste ulaştı. Bu sezon tabelayı 25 kez değiştiren Yunus Akgün'ü yönetim yeni sözleşmeyle ödüllendirdi.
YENİ MAAŞI
Sallai'ye 2.5 milyon Euro (108.4 milyon TL) veren sarı-kırmızılılar, aynı rakama Yunus için çıktı. 2000 doğumlu oyuncunun 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ise yeni sözleşmede kaldırıldı.
Yunus Akgün'ün adı Benfica, Newcastle United ve Aston Villa ile anılmıştı.
YENİ SÖZLEŞME
Yunus sergilediği performansla Kerem'in istatistiklerini solladı. Kupa finalinde üç golün pasını veren yıldız oyuncu, 12 gol- 13 asiste ulaştı. Bu sezon tabelayı 25 kez değiştiren Yunus Akgün'ü yönetim yeni sözleşmeyle ödüllendirdi.
YENİ MAAŞI
Sallai'ye 2.5 milyon Euro (108.4 milyon TL) veren sarı-kırmızılılar, aynı rakama Yunus için çıktı. 2000 doğumlu oyuncunun 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ise yeni sözleşmede kaldırıldı.
Yunus Akgün'ün adı Benfica, Newcastle United ve Aston Villa ile anılmıştı.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....