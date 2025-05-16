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Galatasaray'dan Yunus'a yeni sözleşme!

Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun maaşı 2.5 milyon euro'ya çıktı ve eski sözleşmede yer alan 11 milyon euro'luk serbest kalma maddesi kaldırıldı.

calendar 16 Mayıs 2025 08:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Yunus'a yeni sözleşme!
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Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu son iki şampiyonluğa damgasını vurmuştu. 13 gol-10 asist ve 15 gol-8 asistle iki sezona da 23'er gollük katkıda bulunan Kerem'i, Yunus Akgün unutturdu.

YENİ SÖZLEŞME

Yunus sergilediği performansla Kerem'in istatistiklerini solladı. Kupa finalinde üç golün pasını veren yıldız oyuncu, 12 gol- 13 asiste ulaştı. Bu sezon tabelayı 25 kez değiştiren Yunus Akgün'ü yönetim yeni sözleşmeyle ödüllendirdi.

YENİ MAAŞI

Sallai'ye 2.5 milyon Euro (108.4 milyon TL) veren sarı-kırmızılılar, aynı rakama Yunus için çıktı. 2000 doğumlu oyuncunun 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ise yeni sözleşmede kaldırıldı.

Yunus Akgün'ün adı Benfica, Newcastle United ve Aston Villa ile anılmıştı.


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