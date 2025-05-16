15 Mayıs
Bandırmaspor-Erzurumspor
2-0
15 Mayıs
İstanbulspor-Boluspor
1-2
15 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
2-0
15 Mayıs
Rayo Vallecano-Real Betis
2-2
15 Mayıs
Espanyol-Barcelona
0-2
15 Mayıs
Getafe-Athletic Bilbao
0-2

Beşiktaş'ın hedefi bedelsiz Lacazette!

Beşiktaş, Lyon ile sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu Lacazette için nabız yokladı.

calendar 16 Mayıs 2025 09:13 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 09:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın hedefi bedelsiz Lacazette!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, artık şampiyonluğa erkenden havlu atmak istemiyor. Bu nedenle özellikle forvet hattını dünyaca ünlü isimlerden oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, önemli alternatifler üzerinde duruyor. Bu isimlerden birisi de son iki senedir gündeme gelen Alexandre Lacazette. Sezon sona erdikten sonra Ciro Immobile ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Fransız golcü Lacazette'ye yöneliyor.

LYON'DAN AYRILIYOR

Sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcu, kulübü Lyon'dan ayrılacağını açıkladı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen yıldız futbolcu için bir kez daha nabız yoklayan Beşiktaş yönetimi, golcü sıkıntısına tamamen son verecek. Lacazette dışında forvete bir takviye daha yapmak isteyen yönetimin, Immobile ile yolları ayrılması bekliyor. Bu sezon Lyon forması altında ligde 29 maça çıkan Lacazette, 13 gol atarken 2 de asist yaptı.

15 GOL KATKISI VERDİ

İlerleyen yaşına karşın üst düzeyde futbol oynamaya devam eden Lacazette, Fransa'da sahaya adım attığı 29 karşılaşmada 13 gol sevinci yaşarken 2 de asiste imzasını attı. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.