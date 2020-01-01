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Pelicans, NBL yıldızı Magnay'i kadrosuna kattı!

New Orleans Pelicans'ın, Avustralya Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBL) yıldızı Will Magnay ile iki yönlü bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
New Orleans Pelicans'ın, Avustralya Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBL) yıldızı Will Magnay ile iki yönlü bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Avustralyalı pivot, geçtiğimiz sezonu NBL'in Brisbane Bullets ekibiyle geçirmişti.

Ana görevi çember savunuculuğu olan Magnay, En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazandığı önceki sezon, 2.0 blok ortalamasıyla NBL'de lider olmuş ve ayrıca 8.0 sayı ve 6.0 ribaund istatistikleri yakalamıştı.

Pelicans, normal şartlarda zamanının çoğunu G League'de geçirmesi beklenen Magnay'ye ikinci iki yönlü anlaşmasını vererek, kadrosunu tamamlamış oldu.

Bununla birlikte, KOVID-19 nedeniyle G League ile ilgili bu sezon ne olacağı bilinmediği için Magnay, koç Stan Van Gundy'nin benchinde yer de bulabilir.

Pelicans'ın diğer iki yönlü oyuncusu, Xavier koleji çıkışlı Naji Marshall'dı. 2020-21 sezonu 22 Aralık'ta, antrenman kampları ise 1 Aralık'ta başlayacak.


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