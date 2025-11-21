21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Pavel Nedved'den Kenan Yıldız'a övgü!

Juventus'un efsane isimlerinden Pavel Nedved, İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

calendar 21 Kasım 2025 11:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Pavel Nedved'den Kenan Yıldız'a övgü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus'un efsane isimlerinden Pavel Nedved, Dünya Kupası öncesindeki play-off kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Nedved, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu. Tek kelimeyle harika. Kaliteli ve henüz çok genç. Gelecekte kesinlikle çok daha iyi olacak." dedi.

TÜRK MİLLİ TAKIMI

Şu anda Çekya Milli Takımı'nda sportif direktör olarak görev yapan Nedved, Türk Milli Takımı ile ilgili, "Türk Milli Takımı'nı çok iyi biliyorum. Fatih Terim'i Suudi Arabistan'dan tanıyorum. Türk futbolu hakkında her şeyi biliyorum. Çok iyi bir takım. Belki sizi ABD'de görebiliriz." diye konuştu.


Juventus'ta bu sezon 14 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.