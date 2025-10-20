Roma'daki geleceği belirsiz olan dünya futbolunun önemli yıldızlarından Paulo Dybala, kariyerinde kritik bir dönemece girmiş durumda.
Fichajes'te yer alan habere göre; Brezilya futbolunun köklü kulüplerinden Flamengo, Paulo Dybala'yı 2 yıllığına kadrosuna katmak istiyor.
ROMA'DAKİ GELECEĞİ BELİRSİZ
Juventus'tan ayrıldıktan sonra büyük beklentilerle Roma'ya transfer olan Dybala'nın sözleşme yenileme görüşmeleri bir süredir devam ediyor.
İtalyan kulübü, Arjantinli futbolcuya yeni bir sözleşme teklifinde bulundu ancak Dybala'nın başka alternatifleri de değerlendirdiği bildiriliyor.
DYBALA SICAK BAKIYOR
Kariyerine ülkesi Arjantin'de başlayan Dybala'nın, Güney Amerika'ya dönme fikrine sıcak baktığı ve bölgedeki yüksek pazar değerinin farkında olduğu belirtildi.
BU SEZONKİ KARNESİ
2025/26 sezonunda Çizme devi Roma ile tüm kulvarlarda 5 maça çıkan 31 yaşındaki hücumcu, 211 dakika sahada kalabildi ve gol/asist katkısı sağlayamadı.
Paulo Dybala'ya sürpriz talip!
Roma'daki geleceği belirsiz olan Paulo Dybala'ya Flamengo talip oldu. Arjantinli yıldız, kariyerini Güney Amerika'da sürdürme fikrine sıcak bakıyor.
Roma'daki geleceği belirsiz olan dünya futbolunun önemli yıldızlarından Paulo Dybala, kariyerinde kritik bir dönemece girmiş durumda.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Sacha Boey: "Özel çalışma yapmadım"
-
9
Arnold, Liverpool maçıyla dönüyor
-
8
Royston Drenthe'den üzen haber!
-
7
Galatasaray maçına Michael Oliver
-
6
Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe maçı sonrası büyüklere sert tepki!
-
5
Marco Asensio'dan İsmail Yüksek açıklaması!
-
4
Galatasaray'da Yunus Akgün yine kulübeye!
-
3
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'ye tepki!
-
2
Galatasaray'da kafa karıştıran performans!
-
1
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder kararı!
- 20:32 Toprak Razgatlıoğlu: "MotoGP'ye dünya şampiyonu olarak geçmek çok önemliydi"
- 20:08 Kenan Yıldız: "Hayalim, Dünya Kupası'nda yer almak"
- 19:49 Eddie Howe'da Mourinho'ya övgü!
- 19:36 Paulo Dybala'ya sürpriz talip!
- 18:48 Roma'dan Zeki Çelik'e yeni sözleşme!
- 18:28 Galatasaray'da Singo gelişmesi!
- 18:16 De Laurentiis'ten flaş öneri: "Milli takıma 23 yaş sınırı gelsin!"
- 17:58 Amed SK, Diagne ile kazandı!
- 17:50 Daniele Rugani Juventus'ta kaldı: 2028'e kadar imza
- 17:18 Selçuk İnan'dan Can Keleş açıklaması
- 17:06 İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u geçti
- 17:01 Antalya'da "Uluslararası Oryantiring Festivali" düzenlenecek
- 16:59 Yetenek taramasıyla keşfedilen sporcu, 2,5 ayda Türkiye şampiyonu oldu
- 16:36 Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçı öncesi Taksim uyarısı!
- 16:33 Galatasaray MCT Technic, Würzburg Baskets'i konuk edecek
- 16:24 Hansi Flick'ten Real Madrid ve hakem yanıtı!
- 16:23 Oğuzhan Çakır, UEFA Gençlik Ligi müsabakası yönetecek
- 16:22 Galatasaray'da Onyedika'nın alternatifi Cisse!
- 16:13 Trabzonspor'un Fatih Tekke yönetiminde başarı grafiği artıyor
- 15:57 Kenan Yıldız: "Ben kendimim, kimseye benzemiyorum"
- 15:56 Başakşehir'den hakem tepkisi!
- 15:47 İlkay Gündoğan: "Galatasaray'da kalabilirim"
- 15:23 Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi!
- 15:01 Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye ayağı İstanbul'da düzenlenecek
- 14:57 Dünya şampiyonu Emircan Haney çiçeklerle karşılandı
- 14:54 Kayserispor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı
- 14:54 Wayne Rooney'dan Harry Maguire'ye destek!
- 14:52 Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları başlıyor
- 14:45 Milli Kung Fu Takımı, Çin'de dünya şampiyonu oldu
- 14:38 Arnold, Liverpool maçıyla dönüyor
- 14:37 Altınordu'da kaleci Arif rüzgarı
- 14:35 Aliağa FK zirveye yaklaşıyor
- 14:32 Bodrum FK liderliği bırakmadı
- 14:31 Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları'nın son etabı Alanya'da yapıldı
- 14:23 Wayne Rooney'den Isak eleştirisi!
- 14:17 Jürgen Klopp'tan açıklamalar: Teknik direktörlüğe geri dönecek mi?
- 14:16 Barcelona'dan Hansi Flick için itiraz!
- 13:53 "En az gol yiyen" Göztepe, "namağlup" ünvanını kaybetti
- 13:50 Rangers'ta karar: Danny Röhl
- 13:38 Avrupa devlerinde zirve yarışı kızıştı!
- 13:36 Ayvalıkgücü sol şeritte
- 13:31 Söke 1970 SK, yazar teknik direktörüyle fark yarattı
- 13:29 Hasan Salihamidzic: "Harry Kane için her kuruşuna değer"
- 13:21 Milli tekvandocu Merve, ikinci dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkacak
- 13:19 Tekerlekli sandalye curlingde sporcular, ay-yıldızlı forma için mücadele ediyor
- 13:17 Jamie Carragher: "Salah yedek kalmalı"
- 13:14 Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Gençler Şampiyonası'nda 3. oldu
- 13:07 Milan'da Allegri farkı!
- 13:01 Beşiktaş'ta yeni bir kriz: Mert Günok
- 12:40 Igor Tudor için tehlike çanları!
- 12:25 Alvaro Morata, Como'da siftah yapamadı!
- 12:22 Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli sporcular Çin'e ulaştı
- 12:16 Nico Paz için Real Madrid bilinmezliği!
- 12:12 Beşiktaş Gain, Almanya'da ratiopharm Ulm'a konuk olacak
- 12:07 Suyla yeniden hayata dönen para yüzücü Defne Kurt, herkese ilham oluyor
- 11:53 Galatasaray maçına Michael Oliver
- 11:49 Arsenal'in zirve yürüyüşü: "Bu kez olacak mı?"
- 11:35 İsveç'te Graham Potter dönemi
- 11:30 Wolverhampton'da her şey terse döndü!
- 11:20 Kerem Aktürkoğlu'ndan Anderson Talisca'ya penaltı desteği!
Kenan Yıldız: "Hayalim, Dünya Kupası'nda yer almak"
Eddie Howe'da Mourinho'ya övgü!
Paulo Dybala'ya sürpriz talip!
Roma'dan Zeki Çelik'e yeni sözleşme!
De Laurentiis'ten flaş öneri: "Milli takıma 23 yaş sınırı gelsin!"
Daniele Rugani Juventus'ta kaldı: 2028'e kadar imza
Hansi Flick'ten Real Madrid ve hakem yanıtı!
Kenan Yıldız: "Ben kendimim, kimseye benzemiyorum"
Wayne Rooney'dan Harry Maguire'ye destek!
Arnold, Liverpool maçıyla dönüyor
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|9
|8
|1
|0
|22
|4
|25
|2
|Trabzonspor
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|20
|3
|Fenerbahçe
|9
|5
|4
|0
|14
|6
|19
|4
|Gaziantep FK
|9
|5
|2
|2
|15
|14
|17
|5
|Göztepe
|9
|4
|4
|1
|11
|3
|16
|6
|Samsunspor
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|16
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|13
|8
|Alanyaspor
|9
|3
|4
|2
|11
|9
|13
|9
|Konyaspor
|8
|3
|2
|3
|15
|12
|11
|10
|Antalyaspor
|9
|3
|1
|5
|11
|16
|10
|11
|Kasımpaşa
|9
|2
|3
|4
|8
|10
|9
|12
|Rizespor
|8
|2
|2
|4
|10
|13
|8
|13
|Gençlerbirliği
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|8
|14
|Kocaelispor
|9
|2
|2
|5
|8
|14
|8
|15
|Eyüpspor
|9
|2
|2
|5
|5
|11
|8
|16
|Başakşehir
|8
|1
|3
|4
|7
|9
|6
|17
|Kayserispor
|9
|0
|5
|4
|6
|20
|5
|18
|Karagümrük
|9
|1
|0
|8
|8
|20
|3