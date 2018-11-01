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Paul Pogba: "Torino benim evim"

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, eski takımı Juventus'ta geçirdiği zaman açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paul Pogba: 'Torino benim evim'
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01 Kasım 2018 23:29
Manchester United'da mutsuz olduğu belirtilen ve eski takımı Juventus ile ismi geçen Paul Pogba, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

"BİZ BİR AİLEYDİK, HALEN KONUŞURUZ"

Juventus'a çok şey borçlu olduğunu vurgulayan Pogba, "Torino benim evim. İlk profesyonel golümü orada attım. Cuadrado, Dybala ve Bonucci ile halen konuşuyoruz. Biz bir aileydik. Bu yüzden de iletişim halinde kalıyoruz. Pirlo, Buffon, Chiellini gibi oyuncularla birlikteyken her gün bir şeyler öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİM..."

Şampiyonolar Ligi'nde Torino'da oynanacak maç hakkında kısa bir açıklama yapan Pogba, "Kazanmaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi her zaman aklımda olan bir kupa. Bir gün kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Manchester United ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

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