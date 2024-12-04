THY EuroLeague'in 13. haftasında Partizan evinde Zalgiris'i 84-78 mağlup etti.



Bu sonuçla Partizan 5. galibiyetini alırken Zalgiris Kaunas ise 6. yenilgisini yaşadı.



Partizan'da Carlik Jones 19 sayı – 10 asist – 3 ribaunt, Frank Ntilikina 15 sayı – 5 ribaunt, Tyrique Jones 15 sayı – 9 ribaunt, Sterling Brown 11 sayı – 5 ribaunt, Duane Washington 9, Isaac Bonga 8 sayı – 2 ribaunt ile oynadı.



Zalgiris Kaunas'ta Lonnie Walker 26 sayı – 5 ribaunt, Edgaras Ulanovas 12 sayı – 5 ribaunt, Brady Manek 12 sayı – 4 ribaunt, Dovydas Giedraitis 8 sayı – 1 ribaunt, Sylvain Francisco 9 sayı – 6 ribaunt ile mücadele etti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



