Paralimpik oyunlar şampiyonu Umut Ünlü sporcu ödülüne aday

Paralimpik yüzmede iki altın kazanan Umut Ünlü, Avrupa'da yılın sporcusu ödülüne aday gösterildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paralimpik oyunlar şampiyonu Umut Ünlü sporcu ödülüne aday
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24 Aralık 2024 12:48
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda iki altın madalya kazanan para yüzücü Umut Ünlü, Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından "yılın en iyi erkek sporcusu" ödülüne aday gösterildi.

Türkiye Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Umut Ünlü'ye destek vermek isteyen sporseverlerin, "europaralympic" Instagram hesabının konuyla ilgili gönderisine yorum yapmaları gerekiyor. Yorumlar, oy olarak kabul edilecek.

Oyların yüzde 40'ını "europaralympic" Instagram hesabına yapılacak yorumlar oluşturacak. Değerlendirmenin yüzde 60'lık kısmında ise Avrupa Paralimpik Komitesinin 3 jüri üyesinin oyları belirleyici olacak.

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