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Para badmintoncular, Bahreyn'de 5 madalya kazandı

Milli para badmintoncular, Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda 5 madalya kazandı.

calendar 19 Mayıs 2025 22:21 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 00:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para badmintoncular, Bahreyn'de 5 madalya kazandı
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Milli para badmintoncular, Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda 5 madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Bahreyn'de düzenlenen organizasyonda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Milli sporcu Halime Yıldız, tek kadınlar SL3 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda madalya alan milli para badmintoncular şöyle:

Altın: Halime Yıldız (Tek kadınlar SL3)

Gümüş: Emine Seçkin (Tek kadınlar WH2), İlker Tuzcu-Halime Yıldız (Karışık çift SL3-SU5)

Bronz: Tuğçe Çelik (Tek kadınlar SU5-SL4), İlker Tuzcu (Tek erkekler SU5)


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