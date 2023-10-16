Papu Gomez'den itiraf: ''Çölün ortasına gitmek istemedim''

Sevilla'dan ayrıldıktan sonra Monza'ya transfer olan Papu Gomez, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan teklif aldığını açıklayarak flaş bir yoruma imza attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Papu Gomez'den itiraf: ''Çölün ortasına gitmek istemedim''
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16 Ekim 2023 22:23
Son güncelleme 16 Ekim 2023 22:26
Seviila'dan ayrıldıktan sonra Serie A ekibi Monza'ya bedelsiz olarak imza atan Papu Gomez, flaş bir transfer itirafında bulundu. 

Suudi Arabistan'dan teklif aldığını söyleyen Arjantinli oyuncu, ''Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Ancak ailemi düşünerek Serie A'ya dönüp Monza'ya gitmeye karar verdim.'' dedi. 

Arabistan'a gitmeme nedenini de açıklayan Gomez, ''Çocuklarımı ve ailemi çölün ortasına götürmek istemedim. İtalya doğru karardı. Bu yüzden gelen teklifi reddedip İtalya'ya dönmeye karar verdim" şeklinde konuştu.

Papu Gomez, Monza formasıyla bu sezon 2 karşılaşmaya çıkarken gol katkısı yapamadı.

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