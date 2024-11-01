A Milli Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, 22 Kasım'da iki takımın aynı günde maçı olması sebebiyle tercih yapmak zorunda kaldı.



22 Kasım'da A Milli Takım'ın 2025 Elemeleri'nde oynayacağı Macaristan maçında takımın başında olmak isteyen Ergin Ataman'a Panathinaikos yönetiminden izin çıktı.



PANA'YA TEŞEKKÜR ETTİ!



Pana'nın verdiği bu karar sonrası Ergin Ataman, Yunan ekibinin yönetimine teşekkür etti.



Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başantrenörü olduğu Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibinin aynı gün THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile karşılaşacağını belirterek, şunları kaydetti: "Panathinaikos Kulübü Başkanı Sayın Dimitris Giannakopoulos'a, Avrupa Ligi'ndeki Zalgiris maçıyla aynı güne denk gelen Türkiye-Macaristan milli maçında görev alabilmem için verdiği özel izin ve gösterdiği anlayış için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin bu kararı kulübümüzün ve milli takımın çıkarlarını aynı anda gözetmemi sağladı. İnanıyorum ki bu jest iki ülke arasında spor alanındaki işbirliğine ve dostluğa da önemli bir katkı sağlayacaktır."



"ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLAR"



Zalgiris maçının Panathinaikos AKTOR için önemine dikkati çeken Ataman, "Ancak milli takımımızın da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki kritik bir karşılaşması var. Sayın Giannakopoulos'a bana gösterdiği bu anlayış için minnettarım. Panathinaikos'un başında olmasam da ekibim ve oyuncularımın Zalgiris karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından eminim. Yardımcım Christos Serilis ve teknik ekibimizin bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Takımımın her zaman olduğu gibi mücadeleci ruhunu sahaya yansıtacağından şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.



A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçın aynı günü THY EuroLeague'de Panathinaikos Zalgiris ile karşılaşacak.



