Indiana Pacers'ın, yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'a takviye olarak iki yönlü atletik bir forvet takası yapmayı planladığı bildiriliyor.



ESPN'in NBA Today isimli programının yakın tarihli bir bölümünde Adrian Wojnarowski, Pacers ekibinin Haliburton'ı merkezine koyduğu kadroya "ihtiyaç duyduğu iki yönlü oynayan büyük ve atletik bir kanat oyuncusunu takas etme konusunda agresif bir tutum sergilediğini" bildirdi.



Wojnarowski, Toronto Raptors'ın forvetleri Pascal Siakam ve OG Anunoby'yi Indiana için olası hedefler olarak gösterdi. Siakam'ın sözleşmesinin son yılında olmasının yanı sıra, Anunoby'nin ise kontratında 2024-25 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor.



Yine de Wojnarowski, Pacers'ın bu tür oyunculara yeni kontratlar verebileceğine olan inancından dolayı, kendilerini alma konusunda "draft seçimlerinden ve elindeki varlıklardan vazgeçmeye istekli olduğunu" belirtti.



Wojnarowski ayrıca, Haliburton'ın bu yılki performansının Indiana'nın diğer yıldız oyuncuları çekebileceğine dair inancını artırdığını da sözlerine ekledi:



"Tyese Haliburton'ın yapmakta kararlı olduğu şey, Indiana'yı büyük oyuncuları alabilecek ve sonra da onları tutabilecek bir yer haline getirmek. Ve şu anda lige baktığınızda, oyuncuların 'Tyrese ile kim oynamak istemez ki' dediklerini duyabiliyorsunuz. Bu da Indiana gibi bir pazar ve organizasyon için olağanüstü bir durum."



23 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına 26,9 sayı ve 12,1 asist ortalamalarıyla oynuyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU