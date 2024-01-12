Pablo Laso: ''Maç sonucunu tecrübe belirledi''

Bayern Münih Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe Beko maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Pablo Laso: ''Maç sonucunu tecrübe belirledi''
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12 Ocak 2024 00:03
Bayern Münih Başantrenörü Pablo Laso, mağlup olunan Fenerbahçe Beko maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Oyuncularında yılbaşı nedeniyle mental ve fiziksel düşüş olduğunu dile getiren Laso, "Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. İzlemek için daha güzel bir maçtı. Mental ve fiziksel olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Fenerbahçe Beko'da tecrübeli oyuncular var. Çok iyi atışlar oldu. Açıkçası maçın sonunu tecrübe belirlemiş oldu." diye konuştu.

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