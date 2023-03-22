Özgür Adıgüzel'in ismi Türkiye Basketbol Ligi'ne verildi!

Türkiye Basketbol Ligi'nin bu sezonuna vefat eden Özgür Adıgüzel'in ismi verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özgür Adıgüzel'in ismi Türkiye Basketbol Ligi'ne verildi!
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22 Mart 2023 23:28
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin bu sezon 14 Mart'ta vefat eden başantrenör Özgür Adıgüzel adıyla süreceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ligde devam eden 2022-2023 sezonuna, hayatını kaybeden ve son olarak OGM Ormanspor'da başantrenörlük görevini üstlenen merhum Özgür Adıgüzel'in isminin verildiği kaydedildi.

TBF Yönetim Kurulunun aldığı kararla ilgili, "Yönetim Kurulu almış olduğu karar neticesinde, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde kalan haftaların '2022-2023 Özgür Adıgüzel Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir. Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha merhum Özgür Adıgüzel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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