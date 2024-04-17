Ousmane Dembele: "Islıklamalara alışığım"

Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele kazandıkları Paris Saint-Germain maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ousmane Dembele: 'Islıklamalara alışığım'
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17 Nisan 2024 01:33
Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir geri dönüşe imza atan ve bu maçta 'Maçın Oyuncusu' seçilen Ousmane Dembele karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Dembele'nin o açıklamaları:

"Tüm takım harika bir iş çıkardı. Luis Enrique'nin taktikleri mükemmeldi. Barcelona taraftarlarının beni ıslıklamasına alışığım. 2021'de de ıslıklamışlardı. Her şeyimi verdim. Burada gol atmak, penaltı yaptırmak... Performansımdan memnunum."

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