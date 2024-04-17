Ousmane Dembele: 'Islıklamalara alışığım'

Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir geri dönüşe imza atan ve bu maçta 'Maçın Oyuncusu' seçilen Ousmane Dembele karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Dembele'nin o açıklamaları:



"Tüm takım harika bir iş çıkardı. Luis Enrique'nin taktikleri mükemmeldi. Barcelona taraftarlarının beni ıslıklamasına alışığım. 2021'de de ıslıklamışlardı. Her şeyimi verdim. Burada gol atmak, penaltı yaptırmak... Performansımdan memnunum."





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